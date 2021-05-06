Грохот приближающегося праздника: в Бурятии состоялась генеральная тренировка салютного дивизиона ВВО

На одном из полигонов в Бурятии военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа (ВВО) провели генеральную совместную салютную тренировку с гаубичной батареей Воздушно-десантных войск (ВДВ). В мероприятии приняли участие два артиллерийских подразделения от разных воинских частей.

В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.

Салюты будут проведены 30 залпами с темпом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.

Жители Улан-Удэ смогут увидеть порядка десяти видов праздничных салютов, в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4», «Небо». Заряды представлены в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

Девятого мая в 22:00 на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений ВВО для жителей и гостей столицы Республики Бурятия - Улан-Удэ - состоится праздничный салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.