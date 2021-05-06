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В России разработана цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом

Ян Брацкий
06:43 06.05.2021
В пилотном режиме система уже работает на крупных предприятиях в Челябинской, Свердловской и Омской областях.
В России разработана цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress
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В России разработана первая в мире цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Система создана на базе искусственного интеллекта и призвана предотвращать отдельные вспышки коронавирусной инфекции и снизить количество случаев заболевания в трудовых коллективах.

Система содержит личные данные сотрудников, результаты их медицинского обследования, а также количество заболевших. Цифровая платформа автоматически анализирует собранный материал, моделирует различные сценарии и прогнозирует возможное количество заболевших сотрудников на некоторое время вперед, сообщили RT в пресс-службе Платформы Национальной технической инициативы.

Кроме того, искусственный интеллект анализирует количество используемых масок и перчаток сотрудниками офисов и на основе этих данных определяет потенциальную группу риска для первостепенной защиты. Система в состоянии оценивать коллективные меры предосторожности и рассчитывать индивидуальные стратегии, на основе все той же информации.

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