В России разработана цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом

В России разработана первая в мире цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Система создана на базе искусственного интеллекта и призвана предотвращать отдельные вспышки коронавирусной инфекции и снизить количество случаев заболевания в трудовых коллективах.

Система содержит личные данные сотрудников, результаты их медицинского обследования, а также количество заболевших. Цифровая платформа автоматически анализирует собранный материал, моделирует различные сценарии и прогнозирует возможное количество заболевших сотрудников на некоторое время вперед, сообщили RT в пресс-службе Платформы Национальной технической инициативы.

Кроме того, искусственный интеллект анализирует количество используемых масок и перчаток сотрудниками офисов и на основе этих данных определяет потенциальную группу риска для первостепенной защиты. Система в состоянии оценивать коллективные меры предосторожности и рассчитывать индивидуальные стратегии, на основе все той же информации.