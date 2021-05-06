Огонь подошел к жилым домам: в Челябинской области обострилась обстановка с природными пожарами

Челябинской области резко обострилась обстановка с природными пожарами.

В регионе сейчас тушат почти два десятка пожаров. В Чебаркульском и Аргаяшком районах огонь вплотную подобрался к поселкам, однако в МЧС сообщают, что об эвакуации людей речь пока не идет.

Дым от пожара в Ильменском заповеднике движется в сторону Миасса. Жители города жалуются, что повсюду пахнет гарью и трудно дышать. В Златоусте сухая трава полыхает на одном из кладбищ, расположенном недалеко от вокзала.

Пожарные заявляют, что причина большинства возгораний –человеческий фактор. Местные жители, несмотря на особый противопожарный режим в регионе, разводят костры и сжигают мусор. Ситуацию также усугубляет жаркая погода и сильный шквалистый ветер.