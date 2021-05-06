Зампостпреда РФ заявил, что Запад не доволен попаданием в ООН правды о событиях на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия и дальше будет «бесить» западные страны, раскрывая правду о событиях на Украине в ООН.

В соцсетях Полянский подчеркнул, что в ходе неформальной встречи Совета Безопасности ООН по Украине западные коллеги «не попытались вступить в диалог и порасспрашивать детали происходящего на Украине у тех, кто это знает».

«В ответ на искренние, не оставляющие нормального человека равнодушным рассказы свидетелей этих страшных событий, мы услышали западную мантру о наших деструктивных действиях против Украины», - указал Полянский.

При этом, по его словам, правда о трагедии в Одессе, о происходящем на юго-востоке Украины в целом постепенно начинает проникать и на площадку ООН.

«Ну что ж, будем бесить их и дальше, другого выхода нет. А вода, как известно, камень точит», - заключил зампостпреда РФ.

Ранее в Кремле рассказали о «красной линии» для России в отношениях с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эта линия проходит на границе российских национальных интересов, и напомнил, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе.