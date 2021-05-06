В Колумбии около 100 человек пропали без вести за неделю протестов

Свыше 90 человек пострадали за минувшие сутки в масштабных протестах в Колумбии. Число погибших в столкновениях с полицией возросло до 30, а пропавших без вести уже около сотни.

Демонстранты пытались штурмом взять здание Капитолия в столице страны Боготе, где проходило заседание Конгресса, написал в своем Twitter сенатор Маурисио Торо. Для того, чтобы оттеснить толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Столкновения с полицией в Колумбии длятся уже больше недели. За это время число пострадавших превысило тысячу человек, половина из которых – силовики. Митингующие выступают против налоговой реформы, которая увеличивает НДС на бензин и коммунальные услуги, а также расформировать спецподразделение полиции по борьбе с беспорядками.

По всей стране пришлось отменить вакцинацию от коронавируса из-за масштабных столкновений.

Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.