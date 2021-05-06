Концерт для фронтовика: ансамбль РВСН поздравил ветерана в Подмосковье

В подмосковной Власихе ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» поздравил ветеранов и жителей города с Днем Победы. Артисты исполнили песни военных лет во дворах, под окнами ветеранов. Зрители наблюдали за выступлением на расстоянии – с балконов своих квартир.

Персональным концертом поздравили и 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко. Выступление длилось более часа.

Специально для фронтовика ансамбль выступил в полном составе. Солисты исполнили для Василия Георгиевича композиции военных лет, а ветеран войны, в свою очередь, поделился воспоминаниями о своей боевой молодости, о фронтовых буднях и жизненном пути. Василий Фоменко участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, дошел до Германии и победу встретил недалеко от Берлина. Он награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другие.

Подобные акции, в преддверии 9 мая, ансамбль стал проводить чаще, чтобы те, кто в силу возраста и состояния здоровья не смогут попасть на торжественные мероприятия, не остались без поздравлений.