Госдеп: в США изучают вопрос оказания новой военной помощи Украине
Энтони Блинкен заявил, что Штаты остаются партнером для Киева.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты активно изучают, какие дополнительные вооружения могут предоставить.
«Главное то, что Пентагон является главным партнером для Украины. Мы изучаем, какое дополнительное содействие , включая технику, будет необходимо Украине сейчас», - подчеркнул Блинкен, говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что коррупция и олигархи являются главной внутренней угрозой для развития Украины, а потому стране нужно сосредоточить свои усилия на борьбе ними.