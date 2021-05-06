В стране и мире Госдеп: в США изучают вопрос оказания новой военной помощи Украине Виктория Ивашечкина Энтони Блинкен заявил, что Штаты остаются партнером для Киева. © Фото: Ministry of Defence.UA Facebook Читайте нас на: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты активно изучают, какие дополнительные вооружения могут предоставить. «Главное то, что Пентагон является главным партнером для Украины. Мы изучаем, какое дополнительное содействие , включая технику, будет необходимо Украине сейчас», - подчеркнул Блинкен, говорится в сообщении на сайте Госдепа. Ранее Энтони Блинкен заявил, что коррупция и олигархи являются главной внутренней угрозой для развития Украины, а потому стране нужно сосредоточить свои усилия на борьбе ними. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика