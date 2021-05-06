Ученые озвучили версии массовой гибели нерп в Каспийском море

Причины массовой гибели каспийских нерп выясняют ученые научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского природоохранного центра (КПЦ).

Во вторник, 4 мая, после очередного случая массовой гибели животных группа ученых из Москвы совместно с коллегами из Дагестанского госуниверситета (ДГУ) и Каспийского природоохранного центра обследовала берег Каспийского моря. На участке протяженностью около 7-8 километров они нашли 30 молодых тюленей, некоторые из которых были без шкур.

По данным КПЦ, основными версиями гибели животных называют загрязнение Каспийского моря, браконьерские сети-путанки и вирусы, атакующие животных.

«Ситуация на Каспии остается тревожной. Мы находим сети, большое количество пластика, даже шины и бамперы от машин», - сказал РИА Новости директор института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

По словам генерального директора научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрея Болтунова экспедирование береговой линии ведется уже несколько лет и сейчас нерп погибает стало погибать больше.

«Сейчас мы взяли для обследования зубы тюленей, чтобы установить их возраст и пол. Будем двигаться дальше», - пояснил он разговоре с агентством.

Среди ученых, изучающих гибель нерп - ведущий специалист в России по созданию охраняемых природных территорий, координатор природоохранных проектов Виктор Никифоров, ответственный секретарь Российского-Казахстанского делового совета Мария Ушакова и другие. При поддержке берегового патруля КПЦ планируется за несколько дней исследовать южную и северную часть дагестанского побережья Каспийского моря.