Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые озвучили версии массовой гибели нерп в Каспийском море

Анна Касаткина
23:02 06.05.2021
Специалисты выяснили, что погибают только молодые особи возрастом один-два года.
Ученые озвучили версии массовой гибели нерп в Каспийском море
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Причины массовой гибели каспийских нерп выясняют ученые научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского природоохранного центра (КПЦ).

Во вторник, 4 мая, после очередного случая массовой гибели животных группа ученых из Москвы совместно с коллегами из Дагестанского госуниверситета (ДГУ) и Каспийского природоохранного центра обследовала берег Каспийского моря. На участке протяженностью около 7-8 километров они нашли 30 молодых тюленей, некоторые из которых были без шкур.

По данным КПЦ, основными версиями гибели животных называют загрязнение Каспийского моря, браконьерские сети-путанки и вирусы, атакующие животных.

«Ситуация на Каспии остается тревожной. Мы находим сети, большое количество пластика, даже шины и бамперы от машин», - сказал РИА Новости директор института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

По словам генерального директора научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрея Болтунова экспедирование береговой линии ведется уже несколько лет и сейчас нерп погибает стало погибать больше.

«Сейчас мы взяли для обследования зубы тюленей, чтобы установить их возраст и пол. Будем двигаться дальше», - пояснил он  разговоре с агентством.

Среди ученых, изучающих гибель нерп - ведущий специалист в России по созданию охраняемых природных территорий, координатор природоохранных проектов Виктор Никифоров, ответственный секретарь Российского-Казахстанского делового совета Мария Ушакова и другие. При поддержке берегового патруля КПЦ планируется за несколько дней исследовать южную и северную часть дагестанского побережья Каспийского моря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:42 В стране и мире
В США высказались по вопросу вступления Украины в НАТО
20:21 В стране и мире
Видео
Суд на два месяца арестовал обвиняемых по делу о пожаре в отеле «Вечный зов»
19:11 Армия
Видео
Более пяти тысяч человек посетили экспозицию тематического поезда Минобороны в Нижнем Новгороде
14:19 В стране и мире
Россиянам разъяснили правила сбора грибов, орехов и березового сока
14:53 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что дополнительные выходные в мае оказались оправданными
Популярное
Популярное
Видео
Жители Иркутска сняли на видео «дыхание» Байкала
Ученые выяснили, как наличие внуков снижает продолжительность жизни
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.