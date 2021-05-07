Вопросы истории «Нельзя забыть»: Минобороны России рассекретило архивные документы об освобождении Польши Анна Касаткина Материалы рассказывают о кровопролитных боях, массовом героизме советских солдат и офицеров и о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни в стране. © Фото: neglectedmemory.mil.ru Читайте нас на: Министерство обороны России рассекретило архивные материалы об освобождении Польши от фашистках захватчиков. Они доступны в специальном мультимедийном разделе «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!» на сайте военного ведомства. Материалы рассказывают о кровопролитных боях, массовом героизме советских солдат и офицеров и о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни. Раздел также открывает документы о братских захоронениях бойцов и командиров Красной Армии, павших в ожесточенных боях за свободу и независимость Польши. © neglectedmemory.mil.ru Так, в городе Вроцлав (немецкое название - Бреслау) находятся два советских воинских захоронения - офицерское и солдатское. В опубликованных паспортах этих захоронений указано, что здесь покоится прах более 7 тысяч солдат и около 800 офицеров Красной Армии. Опубликованные выписки из журналов боевых действий частей и соединений рассказывают о тяжелейших боях на подступах и в городе, превращенном в крепость немецкими захватчиками. Окруженные в Вроцлаве немецко-фашистские захватчики дрались с отчаянием обреченных, часто предпринимая безнадежные контратаки. В отражении таких контратак пал старший лейтенант Сергей Вовчек, командир стрелковой роты. В боевых порядках своей роты он руководил боем, отбил две атаки пехоты и самоходных орудий врага, следует из посмертного представления офицера к ордену Отечественной войны I степени. © neglectedmemory.mil.ru Опубликован в разделе и паспорт крупного красноармейского воинского захоронения в городе Лодзь. В центральной части кладбища, над погребенными вокруг него 302 советскими военнослужащими, на ступенчатом постаменте возвышается полутораметровый гранитный четырехгранный обелиск. На обелиск нанесена надпись на русском языке «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!». В числе погребенных здесь - лейтенант-артиллерист Алексей Епихин, за героизм удостоенный ордена Красного Знамени. В конце января 1945 года при переправе через реку Нетце бойцы взвода Епихина по льду реки, под обстрелом засевшего на противоположном берегу противника на руках переправили свои орудия, вывели их на прямую наводку и уничтожили два пулемета и противотанковое орудие врага. © neglectedmemory.mil.ru Свидетельством упорных, кровопролитных боев по освобождению Польши выступают опубликованные архивные документы-свидетельства стремительного продвижения войск 1-го Белорусского фронта. «За 17 дней наступательных боев войсками фронта пройдено до 400 км. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, - освобождено», - сообщал командующий войсками фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков в Государственный комитет обороны СССР. © neglectedmemory.mil.ru Можно увидеть в разделе и уникальные документы, рассказывающие об экономическом положении освобожденной Польши, о помощи советских войск польским административным органам на освобожденных территориях, об отношениях между польским и немецким населением в западных польских районах. © neglectedmemory.mil.ru Архивные материалы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика