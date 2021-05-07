«Нельзя забыть»: Минобороны России рассекретило архивные документы об освобождении Польши
Материалы рассказывают о кровопролитных боях, массовом героизме советских солдат и офицеров и о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни в стране.
© Фото: neglectedmemory.mil.ru
Министерство обороны России рассекретило архивные материалы об освобождении Польши от фашистках захватчиков. Они доступны в специальном мультимедийном разделе «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!» на сайте военного ведомства.
Материалы рассказывают о кровопролитных боях, массовом героизме советских солдат и офицеров и о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни. Раздел также открывает документы о братских захоронениях бойцов и командиров Красной Армии, павших в ожесточенных боях за свободу и независимость Польши.