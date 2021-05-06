Чехия частично откроет границы для туристов с 15 мая

Власти Чехии планируют с 15 мая разрешить въезд туристов в республику. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По словам главы правительства, речь идет о туристах из стран Евросоюза. Для въезда им понадобится предварительно пройти полный курс вакцинации зарегистрированным в ЕС препаратами. Предполагается, что вскоре чехи смогут выезжать в туристические поездки в соседние страны Евросоюза на тех же условиях

«С 15 мая мы можем разрешить въезд жителей других государств, которые будут иметь подтверждающие документы о прохождении полного цикла вакцинации. Прививки им должны быть сделаны не позже, чем за 14 дней перед прибытием в республику», - цитирует ТАСС выступление Бабиша на Чешском телевидении.

На данный момент людям, которые хотят въехать в Чехию, нужны документы об отрицательных тестах на COVID-19 и прохождение домашней самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста, проведенного уже после прибытия в страну. Туристические поездки на текущий момент полностью запрещены.