Поздравление в небе: парашютисты ЦВО изобразили звезду и цифру 9 на трехкилометровой высоте

Парашютисты Центрального военного округа вместе с представителями федерации парашютного спорта Башкортостана оригинальным образом поздравили ветеранов с наступающим Днем победы. Они исполнили прыжок, изобразив в небе две акробатических фигуры – звезду и цифру девять.

Парашютистов подняли на высоту трех километров с помощью самолетов Ан-26 и вертолета Ми-8. Сначала спортсмены изобразили цифру девять – дату наступающего Дня Победы.

Для изображения второй фигуры потребовались усилия тридцати парашютистов. После повторного подъема они совершили прыжок и в воздухе сформировали пятиконечную звезду – символ Советской армии, победившей захватчиков.

Всего в акции с исполнением элементов воздушной акробатики приняли участие около сорока спортсменов.