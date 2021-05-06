В ЕС решили создать европейские оперативные вооруженные силы

В Евросоюзе могут создать оперативные вооруженные силы. О таких планах заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, предложения по формированию ВС подготовит Еврокомиссия.

«Мы должны быть лучше подготовлены. Мы вернулись к идее формирования подразделения быстрого реагирования, которое могло бы действовать первым в случае кризиса», - сказал Боррель по итогам заседания Совета министров обороны Евросоюза.

Отмечается, что речь идет о группировке в пять тысяч человек. Создание общеевропейских оперативных сил поддержали 14 государств, в их числе Франция и Германия.