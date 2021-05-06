Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жителям Уссурийска на День Победы подарили «Катюшу» величиной с пятиэтажку

Иван Линдеманн
18:48 06.05.2021
Увековечить память женщин войны предложили военнослужащие 338-ой гвардейской реактивной артиллерийской бригады Восточного военного округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Уссурийске к 76-ой годовщине Победы на одном из жилых домов появилось граффити «Катюша». Стену украсило изображение девушки военных лет на фоне боевой машины.

Увековечить память женщин войны предложили военнослужащие 338-ой гвардейской реактивной артиллерийской бригады Восточного военного округа.

Работу выполнил художник-оформитель из Владивостока. На это ушло 8 дней. Во время торжественного открытия прозвучали слова благодарности ветеранам, поздравления с наступающим 9 Мая и сама песня «Катюша».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:49 В стране и мире
Видео
Символ Победы: в Смоленске развернули самую большую георгиевскую ленту в мире
17:36 В стране и мире
Видео
Управляющую отелем «Вечный зов» арестовали на два месяца
14:53 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что дополнительные выходные в мае оказались оправданными
14:19 В стране и мире
Россиянам разъяснили правила сбора грибов, орехов и березового сока
12:26 В стране и мире
Видео
Лавров заявил о разрушении Брюсселем архитектуры отношений между Россией и ЕС
Популярное
Популярное
Видео
Жители Иркутска сняли на видео «дыхание» Байкала
Ученые выяснили, как наличие внуков снижает продолжительность жизни
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.