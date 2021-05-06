Жителям Уссурийска на День Победы подарили «Катюшу» величиной с пятиэтажку

В Уссурийске к 76-ой годовщине Победы на одном из жилых домов появилось граффити «Катюша». Стену украсило изображение девушки военных лет на фоне боевой машины.

Увековечить память женщин войны предложили военнослужащие 338-ой гвардейской реактивной артиллерийской бригады Восточного военного округа.

Работу выполнил художник-оформитель из Владивостока. На это ушло 8 дней. Во время торжественного открытия прозвучали слова благодарности ветеранам, поздравления с наступающим 9 Мая и сама песня «Катюша».