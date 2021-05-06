Цветовод предупредила об опасности мини-огорода на подоконнике

Выращивать овощи на подоконнике в квартире не так полезно, как кажется. Об этом предупредила цветовод Татьяна Жашкова.

«Если на балконе, то можно, если будет солнечный свет. Если света не будет, то нельзя, потому что они расти хорошо не будут. Чтобы они росли, им придется постоянно давать большое количество удобрений, а все удобрения содержат нитраты. Соответственно, что вы будете потреблять с подоконника - непонятно», - рассказала она телеканалу «Звезда».

Эксперт подчеркнула, даже если купить специальные дорогостоящие лампы, разница в количестве полезных веществ у продуктов уличного и комнатного огородов будет значительной.