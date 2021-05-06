Российские ученые впервые получили научные доказательства посмертной медитации

Российским ученым удалось получить первичные доказательства существования посмертной медитации. Исследователи выяснили, что явление, называемое в Тибете «тукдам», может длиться несколько недель.

Как рассказал основатель Института мозга человека РАН Святослав Медведев, такое состояние является продолжением посмертного бытия, а тело становится бессмертным.

Три года назад ученый открыл в буддийских монастырях на юге Индии два научных центра по изучению измененных состояний сознания. При помощи специальных приборов во время глубокой медитации исследователи собрали психофизиологические данные более ста духовных практиков.

«Мы пригласили судмедэксперта, руководителя регионального бюро криминальной экспертизы, работа которого заключается в исследовании состояния тел в различные сроки после смерти. Благодаря этому на научной основе было показано, что состояние тела монаха, находящегося в состоянии тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти», - приводят слова Медведева РИА Новости.

Ученый добавил, что в ближайшее время планирует открыть еще одну лабораторию, но уже на севере Индии. Кроме специалистов из России, во всех центрах академика работают и тибетские монахи.