Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России

Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Сильный иммунный ответ у человека проявляется даже от одного укола, утверждают разработчики.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после иммунизации.

«Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», - пояснили в фонде.

Расчет эффективности сделан на основе данных россиян, получивших только одну дозу «Спутника» в рамках массовой вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года, уточняет РИА Новости.

Препарат «Спутник Лайт» - это облегченный вариант вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи в размере 0,5 мл (одна прививочная доза). Он представляет собой рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

Результаты второй и третей фазы испытаний препарата показали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28 день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела выработались на 28-й день у 91,67% добровольцев. Промежуточные данные третьей фазы исследований с участием семи тысяч человек ожидаются в мае.