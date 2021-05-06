Британия направит два корабля к острову Джерси на фоне напряженности с Францией

Власти Великобритании направят два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после угроз со стороны Франции оставить его без электроснабжения.

«Сегодня вечером премьер-министр поговорил с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и руководителем департамента внешних связей острова Иэном Горстом о перспективе блокады Сент-Хелиера (столица острова Джерси – Прим.ред)», – сообщает ТАСС со ссылкой на британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон и Ле Фондре также указали на необходимость снизить напряженность и установить диалог между Джерси и Францией.

В тоже время, британский премьер заявил о непоколебимой поддержке острова, подчеркнув, что любая блокада будет абсолютна не обоснована. Великобритания направит два сторожевых корабля для мониторинга ситуации в качестве меры предосторожности, добавил он.

На подобный шаг власти Соединенного Королевства пошли из-за заявлений французской стороны устроить энергетическую блокаду острова Джерси на фоне неурегулированных споров в сфере рыболовства, возникших после выхода Лондона из состава Евросоюза.