Армия Небо семи цветов: в Бурятии прошла генеральная салютная репетиция гаубичной батареи ВДВ Анна Касаткина В день праздника будет запущено более 300 зарядов десяти разновидностей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Генеральную салютную тренировку провели расчеты гаубичной батареи Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Бурятии. Два артиллерийских подразделения разных воинских частей отработали синхронность залпов. В День Победы небо над Улан-Удэ озарят салюты семи цветов: серебристого, зелено-красного, красно-белого, зелено-белого, синего, голубого, желтого. Фейерверки выполнят 30 залпами с темпом в 15 секунд. Всего будет запущено более 300 зарядов десяти разновидностей. Начало праздничного салюта намечено на 22:00 9 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика