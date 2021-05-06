Более 150 мертвых нерп найдены на каспийском побережье

Массовую гибель редких тюленей зафиксировали на побережье Каспийского моря. Ученые из Москвы и Дагестана обнаружили недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп, занесенных в Красную книгу.

Некоторые из них были найдены без шкур, остальные особи оказались запутаны в рыболовных сетях. Экологи продолжают обследовать береговую линию.

Взятые на месте пробы воды и образцы тканей, направят на экспертизу. Сейчас рассматриваются все версии, в том числе загрязнение моря.