В стране и мире Брухунова рассказала, как одевает Петросяна последние 10 лет Ян Брацкий Информация о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появилась в декабре 2019-го года. © Фото: Евгений Петросян, Facebook Читайте нас на: Жена Евгения Петросяна призналась, кто является личным костюмером и стилистом известного юмориста. Оказалось, что всю одежду своему супругу она подбирает самостоятельно. «Минувшие 10 лет его внешний вид - мое творчество!» - подписала Брухунова фотографию, которую выложила на своей странице в Instagram. Евгений Петросян развелся со своей экс-супругой Еленой Степаненко в 2018 году после 33 лет брака. Спустя год после громкого развода артистка призналась, что «совершенно спокойно» относится к своему бывшему супругу. Не испытывает неприязни и сам Петросян. В марте 2020-го года он стал отцом. В браке с Татьяной Брухуновой у 75-летнего комика родился сын Ваган. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика