Принца Лихтенштейна заподозрили в убийстве самого большого медведя Европы

Принца Лихтенштейна Эммануэля фон унд цу заподозрили в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии, который, скорее всего, был и самым большим на территории ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе румынской экологической организации Agent Green.

По информации группы, Эммануэль получил у румынского экологического ведомства разрешение охотиться на медведицу, причинявшую ущерб фермерским хозяйствам.

«Однако принц убил не медведицу, а медведя, проживавшего глубоко в лесу и не приближавшегося к местным жителям», - говорится в сообщении.

Отмечается, что медведь по кличке Артур погиб в марте в охраняемом заповеднике в Карпатах.

«Артуру было 17 лет, и он был самым крупным медведем в Румынии, и, вероятно, самым крупным в Европейском Союзе... Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить себе на стену», - заявил глава экогруппы Габриэль Паун.

Румынское правительство запретило трофейную охоту на бурых медведей в 2016 году, однако власти республики периодически выдает разрешение на отстрел представителей данного вида, которые угрожают населению или наносят ущерб фермам.