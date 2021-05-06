В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет

Кабмин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции, который состоит из более чем 20 мероприятий. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Правительства РФ.

Так, в России планируют запретить использование жидкостей для электронных сигарет, а также увеличить размер изображений на пачках табачных изделий, предупреждающих о вреде курения.

«Предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения»,- говорится в тексте документе.

Также Кабмин планирует ввести запрет на классификацию табачных изделий по уровню содержания токсических веществ. Отмечается, что такая мера даст возможность не вводить в заблуждение покупателей.

«Помимо этого, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», - говорится на сайте правительства.

Как отмечается в тексте распоряжения, целью данных мер и российской антитабачной компании в общем является сокращение числа курящих россиян с нынешних 29% до 21%, а также приведение к минимуму показателей заболеваемости и смертности от болезней, вызванных курением.