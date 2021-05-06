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Жертвы «тихой охоты»: как спасти отравившегося грибами человека

Ян Брацкий
12:11 06.05.2021
В случае отравления грибами эксперт рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: S. Hermann & F. Richter, Pixabay
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Первые грибы, за которыми любители «тихой охоты» отправятся после майских дождей, могут послужить причиной сильнейшего отравления. Об этом предупредил старший преподавать Кафедры биологии и экологии растений Кубанского Государственного Университета Даминик Кассанелли. В разговоре со «Звездой» эксперт рассказал, что делать в случае недомогания.

«Необходимо сразу позвонить в скорую помощь, врачи разберутся с этим быстрее. Если грибы остались, необходимо захватить часть с собой в качестве образца. Смотря каким грибами отравились, надо или солевой раствор выпить или содовый, вариантов много», - отметил Кассанелли.

По его словам, медлить с обращением к врачу нельзя. Токсины, содержащиеся в некоторых видах грибов, полностью «раскрываются» через некоторое время. Поэтому несущественные симптомы отравления могут значительно усилиться.

«Есть грибы, которые могут начать действовать, когда яд попадает в кровь. Проходит иногда до нескольких суток. В этом случае очень сложно бороться, могут помочь только врачи. Если простое отравление, то поможет обильное питье, солевой раствор или вызов рвоты», - добавил специалист.

Тем временем, в  Московской области ожидается крупный урожай грибов. По словам ученых, активный рост будет наблюдаться у сморчков и вешенок. Причиной этого стали резкие перепады температур, которые благоприятно сказались на грибнице. После обильных дождей грибница наполнена влагой и готова к активному росту.

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