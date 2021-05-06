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Порошенко раскрыл подробности встречи с Блинкеном

Роман Захаров
11:58 06.05.2021
По словам экс-президента, в ходе встречи госсекретарь США отметил необходимость концентрации сил на проведении реформ на Украине.
Порошенко раскрыл подробности встречи с Блинкеном
© Фото: Petro Poroshenko, via Globallookpress
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Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что встретился американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Киеве. Встречу экс-глава государства назвал конструктивной и подтверждающей важность Украины для Соединенных Штатов.

«Закончилась более чем часовая встреча с госсекретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительской делегацией, в том числе с участием (новой замгоссекретаря США - прим. ред.) Виктории Нуланд… Встреча была очень конструктивная и символическая, потому что когда Украину посещает среди первых стран один из самых высоких чиновников США - это символ важности Украины для США», - приводит РИА Новости слова Порошенко.

Украинский политик добавил, что на встрече Блинкен отметил необходимость концентрации сил на проведении реформ, в частности, на реформе корпоративного управления, реформе в сфере антикоррупционной инфраструктуры, а также верховенстве права.

Напомним, в четверг, 6 мая, госсекретарь США начинает официальную часть своего двухдневного визита в украинскую столицу. Блинкен намерен провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

Ранее международный Центр исследования коррупции и организованной преступности сообщил, что Петр Порошенко контролировал около шести офшорных фирм, через которые совершались сделки на десятки миллионов долларов, а также приобретались предметы роскоши и произведения искусства. Кроме того, по данным центра, бывший украинский лидер и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год приобрели через офшорную фирму Vernon Holdings люксовую итальянскую мебель на сумму более 100 тысяч долларов. 

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