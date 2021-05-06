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Лавров заявил, что определяющие политику РФ люди не сомневаются в союзничестве с Казахстаном

Анна Назайкина
09:59 06.05.2021
Существующие между странами договоренности основаны на уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости друг друга, отметил глава МИД РФ.
Лавров заявил, что определяющие политику РФ люди не сомневаются в союзничестве с Казахстаном
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress
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Никаких высказываний, которые могли бы подвергнуть сомнению союзничество России и Казахстана, от людей, определяющих политику страны, никогда не звучало и не прозвучит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что политики выстраивают свои карьеры в разных стилях - некоторые предпочитают сенсационные высказывания, чтобы привлекать к себе внимание общественности.

«Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит», - заявил глава внешнеполитического ведомства агентству «Хабар».

Лавров подчеркнул, что смысл этих договоренностей заключается в уважении суверенитета, территориальной целостности, политической автономности друг друга.

«Я думаю, что такие сомнительные, провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев, – это неизбежная часть демократической жизни...Я вас заверяю, что никогда подобного рода высказывания, подрывающие имеющуюся международно-правовую базу наших отношений не будут обличены даже подобием реальной политики», - сказал глава российского МИД.

В конце 2020 года в министерстве иностранных дел Казахстана выразили недоумение по поводу высказывания главы комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова, который заявил, что территория республики является «большим подарком» России.

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