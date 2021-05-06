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Стало известно, кто возглавит парадный расчет юнармейцев на Красной площади в Москве

Роман Захаров
10:36 06.05.2021
Колонну юнармейцев 9 мая впервые в истории возглавит женщина. Парадный расчет пройдет по брусчатке Красной площади в Москве под руководством первого заместителя начальника Главного штаба Движения, директора учебно-методического центра «Авангард» Дарьи Борисовой.
Стало известно, кто возглавит парадный расчет юнармейцев на Красной площади в Москве
© Фото: Пресс-служба «Юнармии»
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Юнармейцы по всей России приступили к тренировкам к Параду Победы. В этом году он состоится 9 мая. В 2020 году торжественное шествие  из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести на 24 июня. Но сейчас центральное событие весны состоится в свой законный исторический день, как и много лет до этого.

В главном Параде страны - на Красной площади - примут участие 250 юнармейцев, поровну юношей и девушек. На брусчатку выйдут лучшие представители военно-патриотического Движения, воспитанники Первого Московского кадетского корпуса. Для Павла Князева это будет уже второй выход, но от этого он не менее волнительный и ответственный. Ведь равнение идет не больше, не меньше - на подвиг предков.

«Участие в Параде Победы - большая честь для меня! С нетерпением жду это грандиозное событие. С удовольствием встаю по утрам и собираюсь на тренировки. Конечно же, переживаю. Главное требование к нам со стороны инструкторов - это слаженность. Мы оттачиваем синхронность движений - и это касается не только ног, рук и головы, но и глаз», - сказал Павел.  

Сейчас юноши и девушки репетируют три раза в неделю, на Поклонной горе. И «добирают» мастерства в «Авангарде». И все это для того, чтобы 9 мая продемонстрировать всей стране первоклассную строевую подготовку, слаженность действий и настоящую силу духа.

«Присутствие юнармейцев на Параде Победы становится хорошей традицией. По Красной площади они пройдут уже в пятый раз. Но Москва - это не единственный город, где на торжественном шествии ждут юнармейцев. Лучшие отряды со всей страны выйдут на площади городов от Калининграда до Владивостока. Участие в таком мероприятие - яркое событие для всех ребят! И, несомненно, эти воспоминания они пронесут по жизни», - сказала первый заместитель начальника Главного Штаба Движения Дарья Борисова.

Стоит отметить, что Дарья Борисова в вопросах подготовки к главному шествию страны - не новичок. В 2017 году именно она инициировала дебют юнармейцев на Параде Победы в Москве. Тогда колонна состояла более чем из 80 человек. За это Дарья Олеговна отмечена медалью «За участие в военном Параде в День Победы».

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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