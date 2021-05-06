Миротворцы РФ доставили 330 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Карабаха

Российские миротворцы продолжают обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов шестнадцатая колонна российского Центра гуманитарного реагирования проследовала по маршруту Мадагиз – Кельбаджар. В составе колонны находились 15 военных автомобилей КамАЗ, а также машины сопровождения, которые обеспечили доставку более 330 тонн груза в Кельбаджарский район Карабаха. В том числе – продукты, строительные материалы и оборудование.

Всего при содействии российских миротворцев было перевезено более 3100 тонн груза.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.