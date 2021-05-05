В стране и мире На Украине назвали главную причину нищеты населения Ян Брацкий По мнению Андрея Ницой, официальные власти провалили первый этап широкой политики, который был связан с отказом от советского наследия. © Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Политолог Андрей Ницой назвал слабые темпы декоммунизации причиной нищеты украинцев. По мнению директора «Центра стратегических разработок», отказ от всего советского является первым этапом широкой политики, которую официальный Киев провалил. «Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы. Это функция государства - что-то запрещать, а что-то разрешать. Не нужно ничего забывать, необходимо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации», - заявил Ницой в эфире украинского телеканала «Наш». Закон о декоммунизации действует на территории Украины с 2015 года. Он предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР. В рамках закона переименовываются отельные улицы и целые населенные пункты. Документ вызвал большой резонанс и до сих пор неоднозначно воспринимается украинским обществом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика