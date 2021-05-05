Названы способы распознать незаконную перепланировку у соседей

Эксперты назвали косвенные признаки того, что соседи затеяли незаконную перепланировку своей квартиры. Помимо того, что строительные работы создают шум и вызывают неудобства, незаконный снос несущих конструкций таит в себе угрозу для всего дома, уточняют специалисты.

«Вам стоит ориентироваться на строительные материалы, ввозимые в квартиру ваших соседей. Также присмотритесь, есть ли конструктивные элементы среди строительного мусора, который выносят из квартиры», - рассказала в беседе с РИА Новости заместитель начальника Жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран.

Эксперт уточнила, что к серьезной перепланировке жилья относится перенос дверных проемов, плиты или унитаза, а также снос межкомнатных перегородок. Все эти квартирные новеллы необходимо согласовывать с соответствующими органами и вносить изменения в техническую документацию.