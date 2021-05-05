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Названы способы распознать незаконную перепланировку у соседей

Ян Брацкий
08:14 05.05.2021
Жильцам рекомендуют присмотреться к строительному мусору соседей, который может содержать в себе конструктивные элементы квартиры.
Названы способы распознать незаконную перепланировку у соседей
© Фото: Igor Primak, Russian Look, Globallookpress
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Эксперты назвали косвенные признаки того, что соседи затеяли незаконную перепланировку своей квартиры. Помимо того, что строительные работы создают шум и вызывают неудобства, незаконный снос несущих конструкций таит в себе угрозу для всего дома, уточняют специалисты.

«Вам стоит ориентироваться на строительные материалы, ввозимые в квартиру ваших соседей. Также присмотритесь, есть ли конструктивные элементы среди строительного мусора, который выносят из квартиры», - рассказала в беседе с РИА Новости заместитель начальника Жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран.

Эксперт уточнила, что к серьезной перепланировке жилья относится перенос дверных проемов, плиты или унитаза, а также снос межкомнатных перегородок. Все эти квартирные новеллы необходимо согласовывать с соответствующими органами и вносить изменения в техническую документацию.

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