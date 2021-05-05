Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате ракетного обстрела в Сирии

В Сирии этой ночью сработали системы противовоздушной обороны. Как передает агентство SANA, взрывы слышны на побережье Средиземного моря в Латакии и Тартусе. Известно об одном погибшем и шестерых пострадавших, в том числе женщине и ребенке.

Предположительно огонь велся со стороны Израиля. Сирийским ПВО удалось перехватить несколько ракет, но часть из них упала на города. После попадания снаряда вспыхнул склад с пластиком.

Целью ракет также стали некие объекты в сельской местности. В Тель-Авиве пока никак не прокомментировали обвинения в воздушной атаке.