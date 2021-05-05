Армия Бойцы ЗВО поздравили ветеранов и провели для них мини-парад в Воронеже Ян Брацкий Бойцы выступили с песнями и стихами военных лет, а также прошли торжественным маршем со знаменной группой. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), участвующие в параде Победы в Воронеже, совместно с управлением армии провели домашний мини-парад с выступлением оркестра для ветеранов Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Борисова и подполковника запаса Митрофана Москалева. © Минобороны России Военнослужащие подготовили для ветеранов памятные подарки с символикой 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, выступили с песнями и стихами военных лет, а также прошли торжественным маршем со знаменной группой. © Минобороны России К поздравлению ветеранов присоединились горожане, которые совместно с военнослужащими поблагодарили фронтовиков за мужество и отвагу, проявленную в годы войны, а также пожелали им крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика