Бойцы ЗВО поздравили ветеранов и провели для них мини-парад в Воронеже
Бойцы выступили с песнями и стихами военных лет, а также прошли торжественным маршем со знаменной группой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), участвующие в параде Победы в Воронеже, совместно с управлением армии провели домашний мини-парад с выступлением оркестра для ветеранов Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Борисова и подполковника запаса Митрофана Москалева.
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