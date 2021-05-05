Бушующая стихия: в Саратовской области загорелся национальный парк «Хвалынский»

Более 100 человек тушат крупный пожар в Самарской области. Горят дачи и сухая трава у населенного пункта Воскресенка.

Полностью выжжена территория в пять гектаров, остановить огонь пока не удается. На борьбу со стихией брошены не только сотрудники МЧС. Им помогают военнослужащие Волжского спасательного центра. Задействовано почти 40 единиц спецтехники. Пригнали даже пожарный поезд.

Похожая картина и в Саратовской области, где горит национальный парк «Хвалынский». Там бушует верховой пожар. Его тушение осложняет сильный ветер. Перед пожарными поставлена задача не допустить распространения огня на соседние деревни.

А в Иркутской области был задержан молодой человек, которого подозревают в совершении умышленного поджога. Это 18-летний местный житель. Согласно основной версии, он устроил пожар вблизи автотрассы и в результате выгорело 15 гектаров леса.

Сейчас уже огонь потушен. Если его вина будет доказана, то ему грозит не только штраф, но и придется возмещать ущерб.