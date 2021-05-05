Впервые техника в арктической расцветке: в Хабаровске прошла репетиция Парада Победы

В Хабаровске состоялась тренировка военного парада под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко. В парадных расчетах приняли участие свыше 3600 человек, в том числе более 2700 военнослужащих Восточного военного округа: рота почетного караула, офицеры штаба округа, управления объединения ВВС и ПВО округа, военнослужащие железнодорожных войск, морские пехотинцы Тихоокеанского флота, парадные расчеты окружного учебного центра и мотострелкового соединения ВВО, а также подразделения спецназа.

Впервые в этом году в составе механизированной колонны была представлена военная техника в арктической расцветке – новые танки Т-80БВМ, БТР-82АМ, снегоболотоходы «Алеут» и другая техника.

Кроме того, на параде горожане впервые увидят зенитный ракетный комплекс С-300В4, самоходные минометы «Тюльпан», бронеавтомобили «Тайфун-К».

Всего в репетиции Парада Победы было задействовано около 160 единиц вооружения и военной техники.