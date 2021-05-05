Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля

Виктория Ивашечкина
03:52 05.05.2021
Несколькими днями ранее сообщалось, что лидер партии «Ямина» может быть первым в ротации на посту главы правительства на один год.
Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
© Фото: Shang Hao globallookpress
Читайте нас на:

Срок действия мандата премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на формирование правительства истек в полночь на среду, 5 мая.

Ранее лидер Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов в кнессет 24-го созыва. При этом было выражено сомнение, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры было отведено 28 дней.

Позже стало известно, что лидер партии «Ямина» Нафтали Бенет может быть первым в ротации на посту главы правительства на один год, передает РИА Новости.

«Из-за отказа Бенета (присоединиться к) правому правительству, премьер-министр Нетаньяху сейчас возвращает мандат президенту», - сообщила партия «Ликуд» в соцсетях.

При этом президент Реувен Ривлин сообщил, что в ближайшее время с партиями свяжутся «по поводу процесса создания правительства».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:05 В стране и мире
В Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма водой
22:22 В стране и мире
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
21:00 Спорт
Видео
«Безумно счастливый момент»: Тансыккужина поделилась эмоциями после победы на ЧМ по шашкам
21:15 В стране и мире
Рисков для РФ нет: «Роскосмос» следит за сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя
17:37 В стране и мире
Из России временно запретили вывозить гречку
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.