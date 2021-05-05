Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля

Срок действия мандата премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на формирование правительства истек в полночь на среду, 5 мая.

Ранее лидер Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать новое правительство по итогам выборов в кнессет 24-го созыва. При этом было выражено сомнение, что кто-то из кандидатов сможет в сложившихся обстоятельствах его сформировать. На коалиционные переговоры было отведено 28 дней.

Позже стало известно, что лидер партии «Ямина» Нафтали Бенет может быть первым в ротации на посту главы правительства на один год, передает РИА Новости.

«Из-за отказа Бенета (присоединиться к) правому правительству, премьер-министр Нетаньяху сейчас возвращает мандат президенту», - сообщила партия «Ликуд» в соцсетях.

При этом президент Реувен Ривлин сообщил, что в ближайшее время с партиями свяжутся «по поводу процесса создания правительства».