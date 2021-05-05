В Московском планетарии назвали сроки наступления пика звездопада Аквариды

Метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика в период с 5 по 6 мая. В это время в небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час, сообщает на своей странице ВКонтакте Московский планетарий. Уточняется, что метеорный звездопад Аквариды длится весь май.

Быстрые и яркие «падающие звезды», летящие со скоростью почти 67 километров в секунду, будут оставлять в небе длинные следы. Наблюдать метеорный поток можно будет невооруженным взглядом, при условии ясной погоды, пишет ТАСС. Лучше всего это делать с 2 до 4 часов утра.

Аквариды – это метеорный поток, который можно наблюдать ежегодно с 19 апреля по 28 мая.