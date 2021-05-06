В Сирии начали восстанавливать древний замок Крак-де-Шевалье

Восстановление одной из башен сирийского замка Крак-де-Шевалье, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, начнется в июле 2021 года. Об этом сообщил главный инженер крепости Хазем Ханна.

Замок расположен в неприступной местности, на скале, на высоте 650 метров между городами Хомс и Тартус. Он служил укрытием для террористов в течение двух лет – с 2012 по 2014 год.

В 2018 году сирийские и венгерские специалисты приступили к восстановлению замка госпитальеров XI века Крак-де-Шевалье.

По словам Ханна, в башне султана Бейбараса уже сделана гидроизоляция, а также восстановлен поврежденный взрывом угол стены.

Далее планируется установить двери и окна во всем замке, чтобы защитить от влаги и плесени фрески. По словам главного инженера, также удалось привести в порядок древний крепостной водопровод.

Из Дамаска получены все разрешения на проведение работ, уточнил он.