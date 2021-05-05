Названа причина обрушения метромоста в Мехико

Министр общественных работ Мехико Хесус Антонио Эстева заявил, что структурный дефект конструкции эстакады метро в городе стал причиной ее обрушения.

«Это был структурный дефект элементов, в данном случае - металлических конструкций, это металлические балки со сборными железобетонными элементами в верхней части», - подчеркнул Эстева в интервью телеканалу Televisa.

Напомним, пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке города в понедельник вечером, 3 мая. 3 мая в 22.22 по местному времени. В результате трагедии погибли 25 человек, более 60 госпитализированы.

Причину дефекта, который привел к катастрофе, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с обрушением метромоста в Мехико.