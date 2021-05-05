В безоблачном небе: авиация ЦВО пролетела над Екатеринбургом в рамках подготовки к 9 Мая

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом.

Над столицей Урала пролетело 14 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО. Среди них - высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24П, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12 и пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ.

Самолеты и вертолеты взлетели с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Летчики выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, полет проходил в составе пар на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров. Экипажи различных типов воздушных судов отработали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролета над городом.