Определены места сентябрьских игр сборной России с Хорватией и Мальтой в отборе ЧМ-2022

Российская сборная проведет сентябрьские домашние матчи отбора на Чемпионат мира-2022 против Хорватии и Мальты в Москве и Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Первого сентября россияне на БСА ОК "Лужники" примут Хорватию, а 7 сентября на стадионе "Волгоград Арена" наша команда сыграет с Мальтой», - говорится в сообщении.

Уточняется, что обе встречи начнутся в 21.45.

В марте сборная России выиграла матчи с Мальтой и Словенией, но уступила Словакии. Команда занимает второе место в отборочной группе Н, уступая хорватам по разнице мечей.