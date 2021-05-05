Определены места сентябрьских игр сборной России с Хорватией и Мальтой в отборе ЧМ-2022
Российская команда примет гостей в Москве и Волгограде.
© Фото: pixabay
Российская сборная проведет сентябрьские домашние матчи отбора на Чемпионат мира-2022 против Хорватии и Мальты в Москве и Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Первого сентября россияне на БСА ОК "Лужники" примут Хорватию, а 7 сентября на стадионе "Волгоград Арена" наша команда сыграет с Мальтой», - говорится в сообщении.
Уточняется, что обе встречи начнутся в 21.45.
В марте сборная России выиграла матчи с Мальтой и Словенией, но уступила Словакии. Команда занимает второе место в отборочной группе Н, уступая хорватам по разнице мечей.