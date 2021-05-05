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Под Одессой перевернулся катер с украинскими пограничниками

Иван Линдеманн
21:17 05.05.2021
В результате инцидента один из сотрудников службы считается пропавшим.
© Видео: Госпогранслужба Украины © Фото: dpsu.gov.ua
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Патрульный катер, на борту которого находились четыре украинских пограничника, перевернулся на озере Тудорово в Одесской области. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По предварительным данным, в результате инцидента один из сотрудников службы считается пропавшим. Троим удалось вплавь добраться до берега.

«Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь. Поиски еще одного пограничника продолжаются», - говорится в заявлении службы.

Обстоятельства, при которых перевернулся катер, уточняются. Для поиска пропавшего пограничника задействованы водолазы и вертолет. В ведомстве назначено служебное расследование.

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