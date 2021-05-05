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Страны G7 высказались за стабилизацию отношений с РФ

Анна Касаткина
20:43 05.05.2021
Саммит «большой семерки» проходил с 3 по 5 мая в Лондоне.
Страны G7 высказались за стабилизацию отношений с РФ
© Фото: Michael Baucher, Globallookpress
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Страны G7 заинтересованы в предсказуемых и стабильных отношениях с Россией. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике после встречи министров иностранных дел «большой семерки».

«Подтверждаем наш интерес в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией», - говорится в тексте заявления.

В то же время министры готовы выступить с обвинениями в адрес России в том, что она якобы предпринимает вредоносные действия в киберпространстве и использует дезинформацию, уточняет РИА Новости.

Саммит G7 проходил с 3 по 5 мая в Лондоне. Главы МИД обсудили противодействие новым глобальным угрозам, восстановление после пандемии, защиту прав человека, борьбу с изменением климата и другие актуальные вопросы.

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