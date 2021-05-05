Лавров заявил о наличии у России идей по ближневосточному урегулированию
Глава МИД РФ 5 мая встретился со своим палестинским коллегой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: MFA Russia, via Globallookpress
Россия готова поделиться своими идеями по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию. Об этом по итогам встречи со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия прорабатывает возможность проведения министерской встречи «квартета» посредников, а также организации международной конференции.
Аль-Малики, в свою очередь, передал Лаврову письмо для Владимира Путина от лидера Палестины Махмуда Аббаса. Аббас поблагодарил Путина за предоставление российской вакцины «Спутник V». Как отметил Лавров, в этом направлении Москва намерена оказывать содействие и дальше.