Лавров заявил о наличии у России идей по ближневосточному урегулированию

Россия готова поделиться своими идеями по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию. Об этом по итогам встречи со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики заявил глава МИДа Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия прорабатывает возможность проведения министерской встречи «квартета» посредников, а также организации международной конференции.

Аль-Малики, в свою очередь, передал Лаврову письмо для Владимира Путина от лидера Палестины Махмуда Аббаса. Аббас поблагодарил Путина за предоставление российской вакцины «Спутник V». Как отметил Лавров, в этом направлении Москва намерена оказывать содействие и дальше.