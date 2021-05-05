Комплекс развертывания дорог и роботизированный «Уран-6»: какие военные новинки покажут зрителям на Параде в Петербурге

В Петербурге репетицию воздушной части Парада Победы пришлось отменить из-за непогоды. Зато на земле - все в точности так же, как будет 9 мая. По Дворцовой площади прошли четыре тысячи военнослужащих и сто единиц техники.

В составе механизированной колонны - бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, а также танки новейшей модификации.

Основные новинки Парада Победы в Петербурге в этом году представляют инженерные войска. Например, комплекс развертывания дорог - специальная 50-метровая лента, с помощью которой военная техника может свободно пройти по болоту. Еще один дебют - роботизированный комплекс «Уран-6». Он предназначен для разминирования и способен обнаружить и ликвидировать любые противопехотные мины.