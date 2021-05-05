Врач предупредил об опасных последствиях одышки

Одышка возникает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и легких и может провоцировать легочную гипертензию. Об этом «Народным новостям» заявил врач-кардиолог Денис Соколов.

«Как правило, при развитии легочной гипертензии полностью или частично поражается правая сторона сердца», — сказал он.

Как подчеркнул медик, одышка может усугубить проблемы с сердцем и привести к серьезным последствиям для его работы. Поэтому людям, испытывающим нехватку воздуха более месяца, следует обратиться к специалисту, отметил Соколов.

Ранее врач-пульмонолог из Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов назвал требующие срочного похода к врачу типы кашля.