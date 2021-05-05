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«Бессмертный полк» в облаках: в Екатеринбурге прошла репетиция авиапарада

Анатолий Бородкин
Иван Линдеманн
18:14 05.05.2021
На борту трех транспортных самолетов и пяти вертолетов - почти 100 фотографий фронтовиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Екатеринбурге прошла репетиция авиапарада. По традиции летчики Центрального военного округа провели в небе над уральской столицей акцию «Бессмертный полк». Фото своих дедов и прадедов - героев-фронтовиков - они берут с собой в кабины не только в сам праздник, но и во время демонстрационных пролетов.

«Бессмертный полк» в облаках над Екатеринбургом пройдет трижды - пятого, седьмого и девятого мая. На борту трех транспортных самолетов и пяти вертолетов - почти 100 фотографий фронтовиков.

Всего в авиационном параде столицы Центрального военного округа принимают участие экипажи 14 летательных аппаратов. Перехватчики МиГ-31 взлетают с аэродрома в Перми, разведчики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34 летят из Челябинска, вертолетчики на Ми-8, Ми-24 и Ми-26 поднимаются в небо в Каменске-Уральском, а начало маршрута транспортников  Ан-12, Ан-26 и Ту-134 - аэродром Кольцово в Екатеринбурге.

«Именно командир экипажа Ми-26, пролетая над самым центром Екатеринбурга, над площадью 1905 года, 9 мая поздравит всех ветеранов, в том числе и тех, кто будет внизу, на трибунах, с Днем Победы. Регламентированные 20 секунд - для самых искренних слов, адресованных главным героям дня», - отметил находящийся на месте событий корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

Вся авиационная техника - от тяжелых транспортников до сверхзвуковых истребителей - проходит над Екатеринбургом за 8 минут 20 секунд. Самолеты летят на небольших скоростях и предельно малой высоте. Для экипажей вертолетов расстояние 200 метров от земли - дело привычное, но в условиях высотной застройки даже им держать строй очень непросто.     

«Расстояние от аэродрома в Каменске-Уральском до пригорода Екатеринбурга, а это чуть больше ста километров, Ми-26 проходит с крейсерской скоростью - 250 километров в час. Над самим мегаполисом гигант снижается с 300 до 200 метров, формирует парадный строй и идет медленнее - 200 километров в час», - отметил Анатолий Бородкин.

Кроме Екатеринбурга, авиационные парады 9 мая пройдут еще в трех городах Центрального военного округа. Мастерство пилотажа летчиков увидят жители Новосибирска, Самары и Кызыла.

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