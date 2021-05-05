Умер актер Дмитрий Черных

В возрасте 59 лет в одной из московских клиник скончался российский актер Дмитрий Черных. Об этом со ссылкой на коллег артиста сообщает kp.ru.

Отмечается, что Черных лечился от онкологии. В результате его организм ослаб и не смог справиться с инфекцией.

Актер родился 30 ноября 1962 года. После окончания Саратовского театрального училища он 15 лет работал в местном театре «Академия Театральных Художеств». Позднее Черных основал свой продюсерский центр.