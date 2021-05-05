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В Госдуме выступили против ужесточения правил сбора грибов

Анна Назайкина
17:20 05.05.2021
Регулирование можно вводить только для компаний, считает Василий Власов.
В Госдуме выступили против ужесточения правил сбора грибов
© Фото: Barbroforsberg, Pixabay
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Ужесточение правил сбора грибов не должно относиться к обычным граждан. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

«Я думаю, что не должно быть возможности регулировать сбор грибов. Мы всегда выступали за то, чтобы грибы и ягоды наши граждане собирали без каких-либо специальных разрешений. Если это дело касается промышленных масштабов и компаний, которые занимаются выращиванием, то таких единицы, их не так много. Тогда к ним это должно быть адресовано. А обычные граждане не должны даже думать, что там какие-то специальные нормы и ограничения по сбору грибов и ягод вообще существуют»,- сказал он.

Ранее начал действовать приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ, по которому при сборе грибов на продажу необходимо арендовать участок леса. В личных целях собирать грибы можно без аренды, но с условием бережного отношения к природе.

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