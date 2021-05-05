США потерпели неудачу при испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты
© Фото: Globallookpress
США потерпели неудачу при испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Мinuteman III. Об этом сообщают ВВС страны.
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США потерпели неудачу при испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты
© Фото: Globallookpress
США потерпели неудачу при испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Мinuteman III. Об этом сообщают ВВС страны.
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