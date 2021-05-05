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«История Победы», «Георгиевская ленточка», «Память, которая жива»: в России проходят акции в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ

Роман Захаров
14:20 05.05.2021
В некоторых торжественных мероприятиях принять участие может любой желающий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По всей России сейчас проводятся масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры со всей страны не жалея сил принимают участие в акциях, целю которых является создание праздничного настроения у граждан, а также сохранение памяти и правды о том кровопролитном противостоянии.

Так, с 28 апреля по 9 мая в формате онлайн-флешмоба проводится Всероссийская акция «Окна Победы». Участники оформляют окна своих квартир/домов/офисов с помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в ВОВ. Затем размещают в социальных сетях фотографии своих оформленных окон с соответствующим хештегом #ОкнаПобеды и со словами благодарности героям, и тематическими текстами.

Всероссийская онлайн-акция «Зеркало истории» проводится с 1 по 9 мая в формате флешмоба по публикации фотоколлажей из современных и военных фотографий времен Великой Отечественной войны. В результате наложения старой фотографии на современную, сделанную с абсолютно той же точки и с тем же ракурсом, создается изображение, вызывающее эффект исторического присутствия, который переносит зрителя из благополучного дня в суровые будни войны. Для участия необходимо опубликовать фотоколлаж из двух совмещенных фотографий настоящего и прошлого из одной локации в одной из социальных сетей: ВКонтакте или Instagram, указать официальный хештег #Зеркалоистории и хештеги организаторов #Росмолодежь, #Роспатриотцентр.

Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с ВОД «Волонтеры Победы» и Международным информационным агентством «Россия сегодня» с 27 апреля проводится Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Акция продлится до 9 мая. Ключевым событием в течение всех дней акции является вручение людям главного атрибута праздника – Георгиевской ленты.

Участники региональных команд Всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Помни!» в преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне совместно с органами исполнительной власти субъекта РФ и общественными организациями со 2 по 9 мая организуют тематические площадки, посвященные участию региона в событиях военных лет.

Участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в рамках акции «Добрая суббота» проведут мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции «История победы» школьники запишут видео и расскажут о том, как проходил День Победы в 1945 году для их прабабушек и прадедушек. Также участники акции поздравят ветеранов с праздником Победы и проведут в своих городах праздничные акции и мероприятия.

Девятого Мая в 8 крупных городах нашей страны пройдут концерты молодых творцов арт-кластера «Таврида». Концерты «Поем двором» состоятся во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Молодые артисты разных творческих индустрий, известные личности региона из сферы культуры и искусств, музыкальные и танцевальные коллективы приедут во двор и организуют бесплатное выступление, которое можно посмотреть из окна или с балкона собственного дома. 

Также Мастерская управления «Сенеж» проводит в Instagram акцию «Память, которая жива». Участники расскажут о вкладе семьи, города или деревни, в то сложное время. Чтобы ваши публикации заметили, нужно поставить хэштег #ПамятьКотораяЖива, #Победа76, #МастерскаяУправленияСенеж #РоссияСтранаВозможностей. Также надо отметить Мастерскую управления «Сенеж» в постах и сторис.

В рамках проекта «Песни Великой Победы» АНО «Россия страна возможностей» состоится студенческая онлайн-викторина на знание истории Великой Отечественной войны. Она пройдет 6 мая в 11:00 по Москве в прямом эфире группы «Россия — страна возможностей».

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