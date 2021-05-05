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Поздравления и культурная программа: в ЦДРА состоялось торжественное мероприятие в честь ветеранов ВОВ

Роман Захаров
13:55 05.05.2021
Гости смогли ознакомиться с уникальными экспозициями историко-мемориального зала ЦДРА и стать зрителями литературно-музыкальной программы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В преддверии всенародного праздника – Дня Победы в Центральном Доме Российской Армии состоялось торжественное мероприятие в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Николай Гончар, глава управы Мещанского района города Москвы Дмитрий Башаров, начальник Центрального Дома Российской Армии Василий Мазуренко, председатель Совета Ветеранов ЦАО городы Москвы Василий Андреенко.

Также к собравшимся обратился ветеран Великой Отечественной войны Александр Евдокимович Столяр, который в своем выступлении отметил важность сохранения правды о Победе 1945-го года, а также о недопустимости искажения исторических фактов.

Для гостей дома на Суворовской площади была подготовлена большая культурная программа. В частности, они смогли ознакомиться с уникальными экспозициями историко-мемориального зала ЦДРА и стать зрителями литературно-музыкальной программы артистов Центрального Дома Российской Армии «Идут девчата по войне».

Справочно:

На протяжении всей концертной программы в стихах, песнях и хореографических композициях раскрываются образы женщин, в одночасье сменивших гражданские платья на солдатские гимнастерки. Им посвящена заглавная песня «Идут девчата по войне». Сюжет программы также рассказывает, как нежные и милые создания стали бесстрашными медсестрами, «почтовыми голубками» – связистками, «ночными ведьмами» – отважными летчицами, несгибаемыми зенитчицами, доблестными разведчицами, партизанками и подпольщицами.

Заметное место в программе занимает рассказ о Центральном Доме Российской Армии в годы Великой Отечественной войны. Тогда в нем формировались фронтовые концертные бригады, которые выступали перед бойцами на передовой и в тылу.

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